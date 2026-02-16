Felix Nmecha może latem przenieść się do Premier League. Chrapkę na pozyskanie pomocnika Borussii Dortmund mają bowiem Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur - podaje Ekrem Konur na łamach portalu Fussballdaten.de.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Felix Nmecha na celowniku gigantów Premier League

Felix Nmecha od dłuższego czasu jest kluczową postacią Borussii Dortmund. 25-letni pomocnik imponuje formą na boiskach Bundesligi, a jego regularne i solidne występy nie przechodzą bez echa wśród europejskich gigantów. Niemiecki zawodnik wyróżnia się dynamiką, dobrą grą w odbiorze oraz umiejętnością włączania się do akcji ofensywnych. Coraz więcej wskazuje na to, że mierzący 190 centymetrów piłkarz w trakcie letniego okienka transferowego może zmienić otoczenie i wykonać kolejny krok w swojej karierze.

Zainteresowanie Nmechą systematycznie rośnie, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się w tym momencie Premier League. Jak podaje Ekrem Konur na łamach niemieckiego portalu „Fussballdaten.de”, chęć sprowadzenia środkowego pomocnika wykazują bowiem Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

Włodarze z Signal Iduna Park nie wykluczają sprzedaży swojego zawodnika, jeśli na stole pojawi się naprawdę intratna oferta opiewająca na ponad 50 milionów euro. Wszystko zależy więc od konkretów finansowych oraz determinacji zainteresowanych klubów.

Nmecha trafił do Dortmundu w lipcu 2023 roku z Wolfsburga za 30 milionów euro. Wcześniej rozwijał się w akademii Manchesteru City, dlatego realia angielskiej piłki nie są mu obce. W obecnej kampanii rozegrał 33 mecze, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Kontrakt sześciokrotnego reprezentanta Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 45 milionów euro.