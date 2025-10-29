Feio kompletuje sztab w Radomiaku. Dołączy do niego były trener Wisły!

Goncalo Feio dogaduje warunki kontraktu z Radomiakiem Radom. Portugalczyk kompletuje również swój sztab. Współpracować ma z nim były trener Wisły Kraków - informuje Sebastian Staszewski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kiko Ramirez

Feio o krok od Radomiaka. Z nimi ma współpracować

Radomiak Radom lada moment ma zmienić trenera. Po 13 kolejkach tego sezonu drużyna zajmuje w tabeli 11. miejsce, a w dorobku ma 16 punktów. Ostatnie wyniki nie są zadowalające, dlatego nazwisko Joao Henriquesa przewijało się w mediach w kontekście zwolnienia. Do rozstania faktycznie ma dojść, choć Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com sugeruje, że ze stanowiska zrezygnował sam Portugalczyk, który w związku z trudną sytuacją rodzinną musi wrócić do kraju.

Następcą Henriquesa ma zostać Goncalo Feio, znany w Polsce z pracy w Motorze Lublin czy Legii Warszawa. Dla Radomiaka okazał się idealnym kandydatem, gdyż jest bliskim znajomym dyrektora sportowego, a w dodatku ma pasować do zagranicznej szatni.

Obecnie strony prowadzą zaawansowane negocjacje i dążą do porozumienia. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w środę. Feio kompletuje również swój nowy sztab, w skład którego wejdzie chociażby były szkoleniowiec oraz dyrektor sportowy Wisły Kraków Kiko Ramirez. Hiszpan zasłynął świetnymi rekomendacjami swoich rodaków, którzy błyszczeli w różnych klubach Ekstraklasy.

Oprócz Ramireza, do sztabu Radomiaka mają dołączyć Ricardo Pereira i Emanuel Ribeiro. Obaj mają przeszłość w Legii Warszawa.

Feio do końca minionego sezonu był związany z Legią Warszawa. Następnie odszedł, gdyż nie udało się dogadać w sprawie umowy. Po krótkim epizodzie w Dunkierce szukał nowego klubu i był otwarty na powrót do Polski.