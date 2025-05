Napoli wzmocni się zawodnikiem Liverpoolu? Padła propozycja

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister i Federico Chiesa

Chiesa może wrócić do Serie A. Lider otrzymał propozycję

Federico Chiesa przez pewien czas uchodził za absolutnie jednego z najlepszych włoskich piłkarzy, ale po poważnej kontuzji nie był już w stanie wrócić na swój najwyższy poziom. Latem 2024 roku Juventus zdecydował się go pożegnać, a z okazji skorzystał Liverpool. Na Anfield liczono, że uda się odbudował skrzydłowego, tak aby okazał się realnym wzmocnieniem ekipy Arne Slota.

Ta współpraca nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami. Na przestrzeni całego sezonu Chiesa wystąpił w 14 meczach, dwukrotnie trafiając do siatki. Również na Wyspach Brytyjskich nie oszczędzały go problemy zdrowotne, dlatego furory w Premier League nie zrobił. Teraz ważą się losy jego przyszłości – The Reds czyszczą szatnię ze zbędnych piłkarzy, a za takowego uchodzi właśnie 27-latek.

Wiele wskazuje na to, że czeka go powrót do Serie A, gdzie w dalszym ciągu wzbudza zainteresowanie klubów z czołówki. Nicolo Schira twierdzi, że w ostatnich dniach Chiesa został zaoferowany Napoli. Lider włoskiej ekstraklasy nie odpowiedział jeszcze na tę propozycję. Faktem jest, że pod kątem letniego okienka szuka wzmocnień ofensywy, a wizja sprowadzenia 51-krotnego reprezentanta kraju może uchodzić za kuszącą.

Jedną z opcji jest wypożyczenie, bowiem kontrakt Chiesy z Liverpoolem obowiązuje do 2028 roku. Napoli może nie wykazywać chęci uiszczenia za niego większej opłaty.