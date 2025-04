Federico Chiesa nie podbił Premier League po transferze do Liverpoolu. Jak podaje Ekrem Konur, 27-letni skrzydłowy może wrócić do Serie A, ponieważ interesuje się nim AC Milan. Ekipę Rossonerich czeka przebudowa składu w najbliższym letnim okienku.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa łączony z przeprowadzką do Milanu

Federico Chiesa nie sprawdził się w Liverpoolu, gdzie panuje ogromna konkurencja. W obecnym sezonie 27-letni skrzydłowy rozegrał tylko 12 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty, spędzając na boisku zaledwie niespełna 400 minut. Co prawda, atakującemu na pewno nie pomogły problemy zdrowotne, aczkolwiek 51-krotny reprezentant Włoch nie jest ulubieńcem Arne Slota, ponieważ nie otrzymuje od holenderskiego trenera zbyt dużo czasu gry, nawet kiedy jest w pełni sił.

Przypomnijmy, że prawy napastnik dołączył do drużyny The Reds w ostatnim letnim okienku transferowym. Wówczas przeprowadził się na Anfield Road za 12 milionów euro z Juventusu. Wiele wskazuje na to, że etatowy reprezentant Italii odejdzie z zespołu Czerwonych po zaledwie jednej kampanii. Liverpool najprawdopodobniej byłby gotowy wysłuchać propozycji za Federico Chiesę, który nadchodzącego lata raczej nie będzie narzekał na brak zainteresowania.

Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów mających chrapkę na ściągnięcie skrzydłowego jest AC Milan. Włodarze z San Siro chcą przebudować skład ekipy Rossonerich i niewykluczone, że w związku z tym sięgną po wychowanka Fiorentiny, dla którego powrót do Włoch jest najbardziej prawdopodobnym kierunkiem. W poprzednich miesiącach Federico Chiesa był łączony również z SSC Napoli, Romą, Lazio Rzym czy Atalantą Bergamo. Włoski zawodnik jest wyceniany na około 18 milionów euro.