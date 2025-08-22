Zawodnik Liverpoolu rozchwytywany. Jednak odejdzie?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Federico Chiesa może przebierać w ofertach

Federico Chiesa nie może narzekać na brak zainteresowania, choć sytuacja atakującego w Liverpoolu wciąż budzi wiele pytań. 27-letni skrzydłowy nie zawsze odgrywa pierwszoplanową rolę w zespole Arne Slota, a poprzedni sezon w jego wykonaniu pozostawiał sporo do życzenia. Jednak po odejściu Luisa Diaza do Bayernu Monachium włoski napastnik zyskał na znaczeniu w układance holenderskiego trenera. Nową kampanię rozpoczął znakomicie, trafiając do siatki w starciu z Bournemouth (4:2) na inaugurację Premier League, czym od razu przypomniał, że wciąż drzemie w nim potencjał.

Pomimo dobrego startu sezonu, w mediach nieustannie powracają spekulacje dotyczące przyszłości reprezentanta Włoch. Portal „CaughtOffside” informuje, że Federico Chiesą interesuje się kilka klubów z Serie A – AC Milan, Atalanta Bergamo, Inter Mediolan, SSC Napoli czy AS Roma – a także drużyny z Premier League, takie jak Fulham oraz Newcastle United. Zainteresowanie jest więc bardzo duże, ale w tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się pozostanie zawodnika na Anfield Road. Sztab szkoleniowy Liverpoolu nadal widzi w nim piłkarza zdolnego robić różnicę w ofensywie.

Federico Chiesa karierę zaczynał we Fiorentinie, z której trafił do Juventusu, stając się jednym z najlepszych włoskich skrzydłowych młodego pokolenia. Z turyńskim klubem sięgnął po krajowe trofea, a jego największym sukcesem w karierze pozostaje triumf w Euro 2020 z reprezentacją Włoch. Do Liverpoolu przeniósł się w 2024 roku – od tamtej pory zdążył rozegrać 15 spotkań dla ekipy The Reds, zdobywając 3 bramki i notując 2 asysty. Kontrakt mierzącego 175 centymetrów zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia prawego napastnika na około 14 milionów euro.