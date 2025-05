FC Barcelona przed dużą rewolucją? Sześć gwiazd na wylocie

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco planuje sześć pożegnań w FC Barcelonie

FC Barcelona wywalczyła mistrzostwo La Liga. Niemniej gigant La Liga szybko chce się otrzepać z kurzu po wysiłku z sezonu 2024/2025. Jednocześnie ekipa z ligi hiszpańskiej już działa w sprawie kolejnej kampanii. Interesujące wieści o przebudowie kadry przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że dyrektor sportowy w klubie ma już plan związany z pożegnaniem kilku graczy. Deca ma zamiar pożegnać takich graczy jak: Ansu Fati, Ronald Araujo, Pau Victor, Andreas Christensen czy Eric Garcia oraz Pablo Torre. Plany związane ze sfinalizowaniem konkretnych rozstań mają zostać przypieczętowane latem tego roku.

Niemniej nie tylko celem są rozstania w klubie. Ważny jest też temat przedłużenia kontraktu z Lamine Yamalem. Chociaż niepełnoletni jeszcze zawodnik wyraził już wstępnie chęć podpisania kontraktu na pięć lat, to jeszcze nic nie jest przesądzone. W każdym razie to priorytetowa sprawa dla zarządu Katalończyków.

FC Barcelona w trakcie kończącej się kampanii ma do rozegrania już tylko jedno spotkania. Zmierzy się w najbliższą niedzielę z Athletic Bilbao na wyjeździe. Następnie Barca uda się na zasłużone urlopy. Nowa kampania w lidze hiszpańskiej ma wystartować w sierpniu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to miało miejsce 8 lub 15 sierpnia. Będzie to jednocześnie 95. sezon La Liga.

