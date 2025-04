Szczęsny i Ter Stegen górą, a Pena? Nowe wieści!

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Inaki Pena znalazł się na celowniku RB Lipsk

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego może zmienić się na kilku pozycjach. Ostatnio nie brakuje spekulacji na temat bramkarzy w ekipie z Camp Nou. Konkretne wiadomości w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że RB Lipsk wykazuje zainteresowanie Inaki Peną. Młody hiszpański bramkarz w tej kampanii przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Wojciechem Szczęsny. Sytuacja zawodnika nie poprawi się najpewniej, gdy d pełni zdrowia dojdzie Marc-Andre ter Stegen. Tym samym realny scenariusz zakłada zmianę pracodawcy.

Przedstawiciel ligi niemieckiej ma natomiast plan, aby skorzystać z okazji i wzmocnić się graczem Barcy. RB Lipsk ma cenić nie tylko młodość Inakiego Peni, ale też jego umiejętności techniczne i potencjał na rozwój, wymieniał Fichajes.net.

26-letni golkiper urodził się w Alicante. Obecna umowa gracza obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Inaki Pena dołączył do Barcelony w 2012 roku z Akademii Piłkarskiej Villarrel. Z kolei do pierwszej drużyny Blaugrany zawodnik trafił w 2022 roku. Jednocześnie od stycznia do czerwca 2022 roku Inaki Pena był na wypożyczeniu w Galatasaray.

W tej kampanii były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii wystąpił w 22 meczach. Puścił w nich 25 bramek. Z kolei w sześciu spotkaniach zachował czyste konto.

