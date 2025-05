FC Barcelona tnie koszty. Ansu Fati będzie pierwszą ofiarą?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Anus Fati

FC Barcelona dąży do rozwiązania kontraktu z Ansu Fatim

FC Barcelona wciąż stoi przed wyzwaniem związanym z przyszłością Ansu Fatiego. Zawodnik swego czasu był uważany za następcę Lionela Messiego w klubie z Camp Nou. W ostatnim czasie jednak piłkarz nie jest już tak kluczową postacią w drużynie, jak to miało miejsce wcześniej. Ciekawe informacje na temat gracza przekazał portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że ekipa z Camp Nou chce za wszelką cenę rozwiązań umowę z zawodnikiem, co z punktu widzenia klubu z Barcelony ma być najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron. Nie tylko pod względem sportowym, ale też finansowym.

Ansu Fati, mimo że nie jest dzisiaj ważną postacią w zespole Hansiego Flicka, to może liczyć na duże zarobki. Kwota przekracza 25 milionów euro brutto, co jest dużym obciążeniem z punktu widzenia ekonomicznego dla Barcy. Przedstawiciele Blaugrany chcą zatem polubownie rozwiązanie umowę z piłkarzem. To miałoby dać możliwość Ansu Fatiemu podpisanie kontaktu z inną ekipą bez warunku płacenia kwoty transferowej Barcelonie. Wszystkie jest jednak uzależnione od tego, czy piłkarz zgodzi się na rozwiązanie aktualnego kontraktu.

22-letni gracz ma umowę ważną z Katalończykami do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Ansu Fatiego wynosi natomiast pięć milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, spędzając na boisku 298 minut.

