Fabregas na liście gigantów. Como nie obawiało się odejścia

Fabregas celem wielkich klubów. Como pozostaje spokojne

Cesc Fabregas uchodzi za jeden z największych trenerskich talentów. Aktualnie pokazuje swoje umiejętności w Como, które pod jego wodzą stale się rozwija. Obecny sezon zapowiada się bardzo optymistycznie, gdyż po 11 kolejkach jego zespół zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A, tracąc raptem sześć punktów do liderującego Interu Mediolan. Nie oznacza to oczywiście walki o najwyższe cele, ale Como z pewnością może marzyć o awansie do europejskich pucharów.

Nazwisko Fabregasa przewija się na listach życzeń czołowych klubów Europy. Już tego lata media spekulowały na temat jego odejścia z Como, bowiem zainteresowanie wykazywały takie marki, jak Milan czy Napoli. Ostatecznie do tego ruchu nie doszło, a Hiszpan dobrze czuje się w obecnym środowisku.

Como nie obawiało się utraty Fabregasa, bowiem on sam nie naciskał na zmianę klubu. Stawia na spokojny rozwój i ma świadomość, że nadejdzie czas, kiedy trafi do mocniejszej ekipy.

– Fabregas nigdy nie powiedział, że chce odejść z klubu. Latem było wiele spekulacji, ale ja byłem spokojny, bo nigdy nie mówił o chęci odejścia – wyjaśnił prezydent Como Mirwan Suwarso.

Fabregas jest związany z Como od 2022 roku. Najpierw trenował zespół młodzieżowy, a teraz odpowiada za wyniki w Serie A.