Arsenal dostał ofertę za pomocnika. Błyskawiczna odpowiedź

13:24, 15. stycznia 2026 13:54, 15. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.com

West Ham United chciał wypożyczyć Ethana Nwaneriego. Arsenal odrzucił jednak ofertę złożoną przez ligowego rywala - czytamy na brytyjskiej stronie Goal.com.

Mikel Arteta
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

West Ham United chciał wypożyczyć Ethana Nwaneriego

Ethan Nwaneri nie może obecnie liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Arsenalu. W zespole prowadzonym przez Mikela Artetę panuje bowiem ogromna konkurencja, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Z tego względu 18-letni Anglik musi pogodzić się z rolą rezerwowego i zbierać doświadczenie głównie po wejściach z ławki. Taka sytuacja naturalnie rodzi spekulacje transferowe, a media coraz częściej zastanawiają się, czy utalentowany pomocnik nie zdecyduje się na zmianę otoczenia w poszukiwaniu minut.

Jak informuje serwis „Goal.com”, Arsenal w ostatnich tygodniach otrzymał ofertę za Ethana Nwaneriego. Zainteresowanie młodym zawodnikiem wykazał West Ham United, który chciał wypożyczyć ofensywnego pomocnika. Kanonierzy odrzucili jednak propozycję, chcąc zachować szeroką kadrę przed drugą częścią sezonu.

Wcześniej o 18-latka zabiegało również Bournemouth, lecz także spotkało się z odmową. Co istotne, sam piłkarz jest gotów pozostać na Emirates Stadium i walczyć o swoje miejsce w drużynie rywalizującej dzielnie o mistrzostwo Anglii.

Ethan Nwaneri przebojem wdarł się do pierwszego zespołu Arsenalu, zostając najmłodszym debiutantem w historii Premier League. Ofensywny pomocnik może grać także jako skrzydłowy lub środkowy napastnik. Niedawno przedłużył kontrakt z londyńskim klubem do 30 czerwca 2030 roku. Według specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro.