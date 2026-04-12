Borussia Dortmund zarzuciła sieć na angielskiego pomocnika

10:09, 12. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Ethan Nwaneri, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique'u Marsylia, latem może definitywnie opuścić Arsenal. Według Ekrema Konura zainteresowanie 19-letnim pomocnikiem wykazuje m.in. Borussia Dortmund.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Arsenalu do Olympique’u Marsylia. Francuski klub zapłacił za czasowe usługi zawodnika około 1,5 miliona euro, jednak nie zagwarantował sobie opcji wykupu. Choć strony mogą jeszcze podjąć rozmowy w tej sprawie, wiele wskazuje na to, że 19-letni pomocnik po zakończeniu aktualnego sezonu przynajmniej na chwilę wróci do Londynu, gdzie zapadnie decyzja dotycząca jego przyszłości.

Niewykluczone, iż Arsenal zdecyduje się wystawić swojego piłkarza na listę transferową. W takim przypadku Nwaneri nie powinien narzekać na brak zainteresowania. Jak informuje Ekrem Konur, jednym z zespołów rozważających jego pozyskanie jest Borussia Dortmund.

Taki ruch wpisywałby się w politykę niemieckiego klubu, który od lat stawia na rozwój młodych, utalentowanych zawodników. Wartość rynkowa ofensywnego pomocnika wynosi około 40 milionów euro i podobnej kwoty mogliby oczekiwać londyńczycy.

W trwającym sezonie Nwaneri rozegrał 22 spotkania, zdobył 3 bramki oraz zanotował 1 asystę, przy czym większość tego dorobku wypracował już podczas pobytu we Francji. Młodzieżowy reprezentant Anglii znajduje się także w kręgu zainteresowań Juventusu i Milanu, co zapowiada ciekawą rywalizację o jego podpis. Jego kontrakt z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.