Estevao przyćmił Yamala! Kiedyś może zagrać u jego boku

Estevao zaprezentował się światu przepięknym trafieniem w meczu z Barceloną. Wschodząca gwiazda Chelsea może w przyszłości dołączyć do Lamine Yamala i stworzyć z nim wielki duet.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Estevao Willian

Barcelona ma szanse na ten transfer? Wielki talent jest jej fanem

Chelsea coraz śmielej stawia na Estevao, dla którego są to dopiero pierwsze miesiące w europejskiej piłce. 18-letni Brazylijczyk tego lata przeniósł się do Londynu i zachwyca od samego początku. Wtorkowy hit Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie pozwolił mu się zaprezentować na światową skalę. Zdobył przepiękną bramkę i przyćmił Lamine Yamala, który tego dnia był zwyczajnie bezradny.

Nie brakuje głosów, że Estevao ma przed sobą świetlaną przyszłość. Zanim Chelsea zdołała wygrać rywalizację o jego podpis, ten znajdował się na celowniku innych gigantów, w tym również Barcelony. Agent młodego piłkarza ujawnił, że Deco wielokrotnie spotykał się w sprawie jego transferu, ale nie był w stanie zabezpieczyć tej operacji pod względem finansowym.

Estevao ma wieloletni kontrakt z Chelsea, ale jego agent twierdzi, że z Barceloną wiąże go wyjątkowe uczucie. Być może pewnego dnia stworzy z Yamalem duet, który będzie nie do zatrzymania.

– Barcelona finansowo nie stoi dobrze i czasem nie da się przeprowadzić transferu. Akceptowali pomysł sprowadzenia Estevao, spotykaliśmy się z Deco więcej niż raz, ale miał związane ręce. (…) Estevao gra na tej samej pozycji, co Lamine Yamal, ale moim zdaniem może występować też w środku. Pomyślcie o duecie: Messi i Neymar. Lepiej mieć ich obu, niż tylko Messiego albo tylko Neymara. Teraz Estevao ma kontrakt i cieszy się grą w Chelsea. Barcelonę darzy szczególnym uczuciem – zdradził agent utalentowanego piłkarza Andre Cury.