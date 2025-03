Haaland opuści Manchester City? Napastnik postawił ultimatum

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland coraz śmielej myśli o opuszczeniu Etihad

Manchester City odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów po zaciętym dwumeczu z Realem Madryt. Obrońcy mistrzowskiego tytułu w Premier League wyraźnie zawodzą w tym sezonie i zajmują dopiero 5. miejsce z dorobkiem 48 punktów. Prowadzący w tabeli Liverpool zgromadził już 70 oczek i pewnym krokiem zmierza po spektakularny triumf.

Postawą drużyny najbardziej rozczarowany jest Erling Haaland. Norweski napastnik, największa gwiazda zespołu z Etihad Stadium, nie wyklucza odejścia, jeśli ekipa Pepa Guardioli nie osiągnie żadnego sukcesu w nadchodzących tygodniach. The Citizens wciąż pozostają w grze o Puchar Anglii. W ćwierćfinale zmierzą się z Bournemouth (30 marca, godz. 17:30).

Warto podkreślić, że Haaland w tym sezonie pobił rekord Premier League, stając się najszybszym zawodnikiem w historii, który zdobył 100 bramek. 24-latek dokonał tego wyczynu po zaledwie 94 meczach. Według wspomnianych doniesień, snajper miał jasno zakomunikować władzom klubu, że ważnym warunkiem jest zakwalifikowanie się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Sytuację bacznie obserwuje Real Madryt, który szuka okazji do sprowadzenia Norwega. Na ten moment ekipa Guardioli traci tylko jeden punkt do czwartego miejsca, a wiele wskazuje na to, że Anglia może mieć aż pięciu reprezentantów w przyszłorocznych rozgrywkach LM. Przypomnijmy, iż Haaland reprezentuje barwy Man City od 2022 roku, kiedy przeniósł się z Borussii Dortmund za 60 mln euro.