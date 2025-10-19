Erling Haaland może przejść do Realu Madryt. Jest jeden warunek

Erling Haaland ponownie znalazł się na radarze Realu Madryt. Jak donosi Defensa Central, napastnik Manchesteru City ma być gotowy na negocjacje z Królewskimi.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt znów rozważa transfer Haalanda

Real Madryt wciąż pracuje nad swoim zespołem. Florentino Perez konsekwentnie buduje drużynę, która będzie w stanie wygrywać trofea przez wiele następnych lat. Jednym z elementów tej układanki może być nowy lider ataku. W ostatnich tygodniach na radarze Los Blancos ponownie pojawiło się nazwisko Erlinga Haalanda.

Norweg ma za sobą znakomity początek sezonu i regularnie trafia do siatki. W dziesięciu spotkaniach strzelił czternaście bramek. Tym samym udowadnia, że należy do ścisłej czołówki najlepszych napastników na świecie.

Kilka lat temu transfer snajpera był niemożliwy ze względu Karima Benzemę. Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Francuz już dawno pożegnał się z klubem, a hiszpański gigant poszukuje zawodnika, który mógłby jeszcze bardziej wzmocnić ofensywę Realu mimo sprowadzenia Kyliana Mbappe.

W międzyczasie wciąż toczą się rozmowy w sprawie przyszłości Viniciusa Juniora. Brazylijczyk ma kontrakt do 2027 roku, ale wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. W związku z tym na Santiago Bernabeu coraz częściej pojawia się opinia, że odejście skrzydłowego mogłoby otworzyć drzwi do sprowadzenia Norwega. Taki scenariusz nie jest przesądzony, ale według źródła władze klubu biorą go pod uwagę.

