Vinicius odejdzie? Real otrzymał ofertę wartą 125 mln euro

Real Madryt otrzymał ofertę w wysokości 125 milionów za Viniciusa. Jak donosi serwis Madrid-Barcelona, Królewscy podjęli decyzję w sprawie przyszłości Brazylijczyka.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt wyznaczył cenę za Viniciusa

Vinicius Junior od miesięcy negocjuje z Realem Madryt przedłużenie kontraktu. Skrzydłowy odgrywa kluczową rolę w zespole, ale rozmowy z klubem stoją w miejscu. Gwiazdor oczekuje znacznej podwyżki, której Królewscy nie są skłonni zaakceptować. Mimo to Florentino Perez nie zamierza pozbywać się gwiazdora za bezcen.

Według doniesień portalu „Madrid-Barcelona” ostatnich dniach do klubu trafiła oferta od jednego z europejskich gigantów, który zaproponował za Brazylijczyka 125 milionów euro. Źródło nie podaje jednak od jakiego konkretnie zespołu miała paść taka propozycja.

W grze są także ekipy z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zapłacić jeszcze więcej. 25-latek nie chce jednak wyjeżdżać z Europy, ponieważ jego celem jest walka o najważniejsze trofea na Starym Kontynencie.

Los Blancos uznali oferowaną kwotę za zbyt niską. Już jakiś czas temu klub wycenił swojego skrzydłowego na około 250 milionów euro.

Vinicius mimo nie zawsze równej formy jest jednym z kluczowych zawodników Realu. W związku z tym jego odejście byłoby sporym osłabieniem dla klubu. Pomimo trudnych negocjacji obie strony mają jeszcze czas na osiągnięcie porozumienia.

