Real Madryt w niedalekiej przyszłości może dokonać wielki hit transferowy. Królewscy skontaktowali się bowiem z Erlingiem Haalandem z Manchesteru City - przekazuje "Daily Briefing".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Erling Haaland może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt ma za sobą niezwykle pracowite letnie okienko transferowe. Królewscy jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata dokonali wiele interesujących wzmocnień. Przyjścia nowych zawodników od razu poszła w parze z wynikami. Podopieczni Xabiego Alonso zeszli na październikową przerwę reprezentacyjną na pozycji lidera rozgrywek La Ligi.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje „Daily Briefing”. Otóż w najbliższej przyszłości Real Madryt może przeprowadzić hitowe wzmocnienie. Otóż władze z Estadio Santiago Bernabeu skontaktowali się z otoczeniem Erlinga Haalanda. Rozmowy były w temacie potencjalnego transferu gwiazdy Manchesteru City.

Wspomniane źródło zaznacza, że The Citizens jasno podkreślają, że nie mają zamiaru rozstawać się z Erlingiem Haalandem. Norweski napastnik jednak wciąż pozostaje celem Realu Madryt. Królewscy mają małe szanse na ten transfer. Będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać angielski klub do zmiany decyzji. Czas pokaże, czy 25-latek finalnie zawita na Estadio Santiago Bernabeu.

Erling Haaland, jak to ma w swoim zwyczaju, znakomicie wszedł w nowy sezon. Reprezentant Norwegii ma na koncie 13 występów w koszulce Manchesteru City. W tym czasie udało mu się 15-krotnie wpisać na listę strzelców. Napastnik może również pochwalić się dwoma asystami.