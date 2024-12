FC Barcelona ma problem. Niechciany zawodnik chce zostać Źródło: SPORT Ernest Chalimoniuk FC Barcelona chce pozbyć się Erica Garcii podczas zimowego okienka transferowego. Sam piłkarz ma jednak inne plany - donosi kataloński dziennik SPORT.

Aflo Co. Ltd. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Eric Garcia