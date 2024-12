Media: FC Barcelona już wytypowała dwóch możliwych następców Flicka

FC Barcelona w ostatnim czasie znalazła się w kryzysie, co zachwiało pozycją Hansiego Flicka. Jak informuje El Nacional, Joan Laporta wytypował dwóch możliwych następców Niemca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie zostanie zwolniony, ale FC Barcelona ma alternatywy

Ostatnie mecze w La Liga przyniosły FC Barcelonie sporo trudności, przez co drużyna straciła fotel lidera. Hansi Flick od początku sezonu zbierał pozytywne opinie za swoją pracę. Natomisat obecnie Niemiec nie może znaleźć sposobu na szybką poprawę wyników zespołu.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Oczywiście Hansi Flick nadal cieszy się wielkm zaufaniem Joana Laporty i Deco, ale to może się zmienić, jeśli sezon zakończy się bez żadnych trofeów. Klub ma już dwóch potencjalnych kandydatów do jego zastąpienia. Pierwszym rozważanym jest Michel Sanchez, który prawie na pewno opuści Gironę. Latem otrzymał wiele ofert, ale wybrał pozostanie w obecnym klubie, by móc wystąpić w Lidze Mistrzów.

Chociaż wyniki Girony ostatnio się pogorszyły, wciąż zajmują ósme miejsce, co jest m.in. zasługą ofensywnego stylu gry idealnie pasującego do filozofii Barcelony. Drugim kandydatem jest Imanol Alguacil, który od wielu sezonów jest związany z Realem Sociedad. Choć nie rozpoczął rozgrywek najlepiej, to potem zdołał odwrócić sytuację i uplasować swoją drużynę na siódmej pozycji na koniec 2024 roku.

Joan Laporta i Deco liczą, że Flick odmieni losy drużyny, ale jednocześnie chcą być gotowi na ewentualne zmiany. Statystyki Flicka w Barcelonie, które wcześniej były imponujące, teraz przedstawiają się gorzej, co stawia go w trudnej sytuacji w porównaniu z poprzednikami.

Flick przegrał prawie 25% meczów jako trener Barcelony, co stawia go w mniej korzystnym świetle niż często krytykowani Xavi i Koeman. Hiszpan mimo trudnych warunków, potrafił utrzymać zespół na stabilnym poziomie, natomiast Holender zdążył wypracować nieco lepsze wyniki pomimo wyzwań związanych z przebudową składu.