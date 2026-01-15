Enzo Fernandez może odejść z Chelsea. Na stole 140 milionów euro

Enzo Fernandez zastanawia się nad swoją przyszłością w Chelsea. Chrapkę na zakontraktowanie 24-letniego pomocnika ma PSG, które może zapłacić za niego astronomiczne pieniądze - ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

PSG zainteresowane Enzo Fernandezem

Enzo Fernandez nie wyklucza zmiany otoczenia podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 24-letni pomocnik coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością w Chelsea i jest otwarty na nowe wyzwania. Po kilku sezonach spędzonych w Londynie Argentyńczyk rozważa możliwość odejścia do klubu, który regularnie walczy o najwyższe cele w Europie. Jego sytuacja jest obserwowana przez gigantów ze Starego Kontynentu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, największe szanse na zakontraktowanie mistrza świata ma Paris Saint-Germain. Co więcej, paryżanie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby sprostać olbrzymim oczekiwaniom Chelsea.

Transfer Fernandeza mógłby kosztować nawet 140 milionów euro, co nie robi większego wrażenia na triumfatorach Ligi Mistrzów. Do niedawna Argentyńczykiem interesował się również Real Madryt, jednak Królewscy nie są gotowi ponieść tak wysokiego wydatku.

Enzo Fernandez trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 121 milionów euro z portugalskiej Benfiki Lizbona. Od tego czasu w barwach Chelsea rozegrał 145 spotkań, zdobywając 24 bramki i notując 26 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 30 czerwca 2032 roku. Tak długa umowa potwierdza, że włodarze PSG będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, by sprowadzić do siebie etatowego reprezentanta Argentyny.