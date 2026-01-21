Enrique kluczem do transferu. Barcelona cierpi przez byłego trenera

Barcelona wkrótce ma stracić utalentowanego Dro Fernandeza, który jest nastawiony na transfer do PSG. "Sport" ujawnia, że na jego decyzję wpłynął Luis Enrique.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique gwarantem sukcesu wychowanka Barcelony

Barcelona nie spodziewała się tego, co kilka dni temu przekazał jej Dro Fernandez. Utalentowany pomocnik oznajmił, że tej zimy zamierza ją opuścić. Jego nowym klubem ma zostać Paris Saint-Germain. W grę wchodzi aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi raptem sześć milionów euro.

Decyzja 18-latka wstrząsnęła klubowymi gabinetami. Nie mógł się z nią pogodzić też Hansi Flick, który wyrzucił młodego piłkarza z szatni. To on w obecnym sezonie dał mu zadebiutować w pierwszej drużynie i wiązał z nim duże nadzieje. Piłkarz jednak uznał, że w Barcelonie nie ma większych szans na regularną grę, dlatego poszuka szczęścia gdzieś indziej.

Wkrótce Hiszpan ma się przenieść do stolicy Francji. Z okazji skorzysta Paris Saint-Germain, które w przeszłości już wielokrotnie wyciągało zawodników z Barcelony. Tym razem trafiło na młodego Fernandeza, którego szczególnym fanem jest Luis Enrique. To właśnie szkoleniowiec paryskiego giganta odegrał kluczową rolę i wpłynął na decyzję 18-latka.

Fernandez zauroczył się słowami Enrique, który widzi dla niego miejsce w zespole. Jeszcze w tym sezonie ma otrzymać wiele okazji do gry. Hiszpański trener jest gwarantem nieuniknionego sukcesu wychowanka Barcelony.

Blaugrana liczyła na przedłużenie jego umowy, ale nie zdążyła tego zrobić. Fernandez wcześniej poinformował, że nie zamierza kontynuować z nią współpracy.