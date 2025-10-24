Endrick przymierzany do nowego klubu. Ujawniono jego żądania

Endrick zdecydował o opuszczeniu Realu Madryt zimą w poszukiwaniu regularnej gry. Jego celem jest wyjazd na przyszłoroczny mundial. ESPN ujawnia, jakie ma żądania wobec nowego klubu.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Endrick

Endrick chce grać w czołowym klubie. Takie ma żądania

Endrick dołączył do Realu Madryt latem 2024 roku. Carlo Ancelotti nie dawał mu wielu szans, dlatego debiutancki sezon na Santiago Bernabeu przebiegł mu bez większej historii. Niedawno doszło do zmiany na ławce trenerskiej, więc Brazylijczyk traktował to jako okazję, aby powalczyć o miejsce w hierarchii. Xabi Alonso na wstępie zasugerował mu, aby ten udał się na wypożyczenie, gdyż będzie miał problem z regularnym graniem. Endrick nie skorzystał z tej opcji, ale szybko jej pożałował. W tej kampanii jeszcze nie pojawił się na murawie, dlatego zmienił zdanie w sprawie opuszczenia Królewskich.

Brazylijski napastnik uważa, że zimowe wypożyczenie będzie dla niego najkorzystniejsze. Oczywiście nie myśli o transferze definitywnym, podobnie jak Real Madryt, który dalej w niego wierzy. Teraz rozpoczyna się proces wyboru nowego klubu. Endrick nie może narzekać na brak zainteresowania, ale musi podjąć odpowiednią decyzję, tak aby jej nie pożałować.

Z informacji przekazanych przez krajowy ESPN wynika, że Endrick przykuwa sporą uwagę do tego, gdzie będzie grał. Liczy na transfer do klubu, który występuje w jednej z czołowych europejskich lig lub jest topową ekipą w Portugalii. Co więcej, jego nowy zespół musi prezentować ofensywny styl gry i liczyć się w walce o najwyższe cele.

O Endricka może powalczyć Manchester United, który myśli o wypożyczeniu w przypadku rozstania z Joshuą Zirkzeem.