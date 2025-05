Juventus rusza po perełkę Realu Madryt

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick może zamienić Real Madryt na Juventus

Real Madryt jest w trakcie przebudowy drużyny. Po tym, jak z klubem pożegnał się trener Carlo Ancelotti, to cały czas mają miejsce działania, mające na celu wzmocnienie drużyny. Jednocześnie realny scenariusz zakłada, że gracze, którzy otrzymywali mniej czasu na zaprezentowanie się i nie są z tego powodu zadowoleni, mogą zmienić pracodawcę. Interesujące wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że niejasna jest przyszłość Endricka. Co prawda klub z Madrytu nie bierze pod uwagę sprzedaży Brazylijczyka. Niemniej w grę może wchodzić wypożyczenia gracza. Najbardziej zainteresowany takim rozwiązaniem wydaje się Juventus. Tym samym możliwe, że tak jak to miało miejsce w ostatnich latach, kolejny gracz Realu zmieni tymczasowo klub.

18-letni piłkarz trafił do stołecznej ekipy w lipcu 2024 roku z Palmeiras. Kosztował wówczas ponad 47 milionów euro. Endrick to środkowy napastnik, którego już od dłuższego czasu poszukuje klub z Turynu. 18-latek w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też jedną asystę. Na boisku spędził natomiast nieco ponad 840 minut.

Gdyby transakcja z udziałem Endricka do Włoch stała się faktem, to piłkarz miałby ciekawych rywali do gry. O miejsce w składzie mógłby rywalizować między innymi z Dusanem Vlahoviciem.

