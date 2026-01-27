Real Madryt może sprzedać Endricka. Potęga oferuje 80 milionów euro

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Chelsea szykuje propozycję za Endricka

Endrick podczas trwającego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Realu Madryt do Olympique’u Lyon. 19-letni napastnik szybko zaaklimatyzował się we Francji – w barwach ekipy Les Gones zdążył rozegrać już trzy spotkania, zdobyć cztery bramki i zaliczyć jedną asystę, zostając wybranym piłkarzem meczu w każdym z tych pojedynków. Lyon jest nim zachwycony, dlatego chciałby zatrzymać go na dłużej, przedłużając wypożyczenie do końca sezonu 2026/2027, choć taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

Większe, choć również niewielkie szanse na pozyskanie utalentowanego snajpera ma Chelsea. Jak podaje we wtorkowe popołudnie hiszpański serwis „Fichajes.net”, londyński klub najbliższego lata może złożyć ofertę w wysokości 80 milionów euro za Endricka.

19-latek na Stamford Bridge mógłby ponownie spotkać się z Estevao, którego zna z czasów gry w Palmeiras. Real najprawdopodobniej odrzuciłby jednak taką propozycję, ciągle licząc na swojego zawodnika, a sam piłkarz deklaruje chęć odniesienia sukcesu w Hiszpanii.

Endrick przeniósł się na Stary Kontynent w lipcu 2024 roku z Palmeiras za niespełna 50 milionów euro. W barwach Realu Madryt rozegrał łącznie 40 spotkań, strzelając siedem goli oraz notując jedną asystę, pełniąc zazwyczaj niesatysfakcjonującą rolę rezerwowego. Uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia zawodnik ma nadzieję, że pobyt w Ligue 1 pomoże mu rozwinąć skrzydła i wrócić do La Ligi jako dojrzalszy piłkarz.