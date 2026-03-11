Manchester United wziął na celownik zawodnika SSC Napoli

Manchester United może wybrać się na zakupy do Włoch. Na celownik angielskiego klubu trafił bowiem pomocnik SSC Napoli, Eljif Elmas - poinformował Ekrem Konur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eljif Elmas pod lupą Manchesteru United

Manchester United planuje być bardzo aktywny podczas najbliższego letniego okna transferowego. Władze angielskiego klubu chcą wzmocnić przede wszystkim środek pola, ponieważ drużynie prowadzonej przez Michaela Carricka w tej formacji wyraźnie brakuje jakości oraz stabilności. Dodatkowo po zakończeniu tej kampanii z ekipą Czerwonych Diabłów pożegna się Casemiro, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Brazylijczyk opuści Old Trafford, gdyż strony ostatecznie nie zdecydowały się na przedłużenie współpracy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Manchester United może wkrótce skierować swoją uwagę na rynek włoski. Na celowniku angielskiego giganta znalazł się bowiem pomocnik SSC Napoli – Eljif Elmas.

Według najnowszych doniesień 75-krotny reprezentant Macedonii Północnej byłby dostępny za około 20 milionów euro. Dla włodazy z Old Trafford taka kwota może stanowić atrakcyjną okazję rynkową, zwłaszcza że zawodnik mógłby zwiększyć rywalizację w drugiej linii oraz wnieść do zespołu Red Devils więcej dynamiki.

Elmas ponownie występuje w barwach zespołu z Neapolu od września 2025 roku, gdy trafił na Stadio Diego Armando Maradona na zasadzie wypożyczenia z Lipska. Włoski klub posiada opcję wykupu, jednak zainteresowanie ze strony Manchesteru United może skomplikować sytuację. Dla 26-letniego pomocnika jest to już drugi etap kariery w Napoli, ponieważ wcześniej przywdziewał koszulkę tej ekipy w latach 2019-2024. Środkowy pomocnik obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 3 asysty.