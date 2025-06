Mark Pain Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Eduard Spertsyan monitorowany przez Manchester United

Manchester United dokonał dwóch wzmocnień podczas trwającego letniego okienka transferowego – na Old Trafford przeprowadzili się Matheus Cunha oraz Diego Leon. Wygląda na to, że to dopiero początek zakupów w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Angielski klub nie wyklucza bowiem pozyskania kolejnego napastnika i roszady na pozycji bramkarza. Ponadto na celowniku giganta Premier League rzekomo znajduje się pomocnik, który na co dzień występuje w… lidze rosyjskiej.

Jak podaje włoska gazeta „L’Eco di Bergamo”, Manchester United zainteresował się bowiem gwiazdą Krasnodaru – Eduardem Spertsyanem. Zdaniem wspomnianego dziennika 25-letni Ormianin może przebierać w ofertach, ponieważ przyglądają mu się także Atalanta Bergamo, Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam oraz Brentford. Kontrakt zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że powinien być on do wzięcia w bardzo promocyjnej cenie.

Według fachowego portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa ofensywnego pomocnika wynosi 25 milionów euro. Urodzony w Stawropolu 34-krotny reprezentant Armenii jest kapitanem Krasnodaru i spędził w tym klubie całą dotychczasową karierę. Mierzący 178 centymetrów piłkarz w barwach drużyny Byków rozegrał łącznie 143 spotkania, zdobył 44 bramki oraz zaliczył 7 asyst. Faworytem do sprowadzenia Eduarda Spertsyana jest podobno wyżej wspomniany Ajax Amsterdam.