Edin Dżeko zmienił klub. Napastnik opuścił Serie A

14:30, 22. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Schalke 04 Gelsenkirchen

Edin Dżeko przeniósł się do Schalke 04 Gelsenkirchen na zasadzie transferu definitywnego. Bośniacki napastnik po pół roku opuścił Fiorentinę.

Edin Dżeko
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Edin Dżeko

Schalke 04 Gelsenkirchen pozyskało Edina Dżeko

Edin Dżeko latem ubiegłego roku zamienił Fenerbahce na Fiorentinę. W bieżącym sezonie 39-letni bośniacki napastnik w barwach włoskiego klubu rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Na boisku spędził łącznie 722 minuty.

Od dłuższego czasu pojawiały się jednak sygnały, że zimą Dżeko może opuścić Florencję w poszukiwaniu regularnej gry. W czwartek Schalke 04 Gelsenkirchen oficjalnie potwierdziło sfinalizowanie transferu doświadczonego napastnika. Bośniak przenosi się do klubu z Zagłębia Ruhry z Fiorentiny i będzie reprezentował barwy Konigsblauen do końca obecnego sezonu.

Bośniak chce pomóc klubowi w realizacji głównego zadania, jakim jest awans do 1. Bundesligi. Sam zawodnik kilka tygodnie temu skontaktował się z władzami Schalke, deklarując chęć transferu. Choć zainteresowanie jego osobą wykazywał także Paris FC, Dżeko ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Gelsenkirchen. – Z niecierpliwością czekam na pierwszy mecz na Veltins Arenie. Chcę dać z siebie wszystko, żeby w drugiej części sezonu odnieść sukces – stwierdził snajper.

Dla bośniackiego snajpera jest to sentymentalny powrót do Niemiec po 15 latach. W przeszłości Dżeko reprezentował barwy VfL Wolfsburg, gdzie zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu, zdobywając mistrzostwo Niemiec. Schalke zajmuje obecnie pierwsze miejsce w 2. Bundeslidze.

POLECAMY TAKŻE

Federico Gatti
Transferowe plotki nie cichną. Juventus podjął jasną decyzję
Edin Dzeko
Dzeko bliski powrotu do Niemiec. Negocjuje ze słynnym klubem
Rocco Commisso
Nie żyje Rocco Commisso. Był właścicielem Fiorentiny