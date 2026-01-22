Edin Dżeko zmienił klub. Napastnik opuścił Serie A

Edin Dżeko przeniósł się do Schalke 04 Gelsenkirchen na zasadzie transferu definitywnego. Bośniacki napastnik po pół roku opuścił Fiorentinę.

PressFocus Na zdjęciu: Edin Dżeko

Schalke 04 Gelsenkirchen pozyskało Edina Dżeko

Edin Dżeko latem ubiegłego roku zamienił Fenerbahce na Fiorentinę. W bieżącym sezonie 39-letni bośniacki napastnik w barwach włoskiego klubu rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Na boisku spędził łącznie 722 minuty.

Od dłuższego czasu pojawiały się jednak sygnały, że zimą Dżeko może opuścić Florencję w poszukiwaniu regularnej gry. W czwartek Schalke 04 Gelsenkirchen oficjalnie potwierdziło sfinalizowanie transferu doświadczonego napastnika. Bośniak przenosi się do klubu z Zagłębia Ruhry z Fiorentiny i będzie reprezentował barwy Konigsblauen do końca obecnego sezonu.

Bośniak chce pomóc klubowi w realizacji głównego zadania, jakim jest awans do 1. Bundesligi. Sam zawodnik kilka tygodnie temu skontaktował się z władzami Schalke, deklarując chęć transferu. Choć zainteresowanie jego osobą wykazywał także Paris FC, Dżeko ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Gelsenkirchen. – Z niecierpliwością czekam na pierwszy mecz na Veltins Arenie. Chcę dać z siebie wszystko, żeby w drugiej części sezonu odnieść sukces – stwierdził snajper.

Dla bośniackiego snajpera jest to sentymentalny powrót do Niemiec po 15 latach. W przeszłości Dżeko reprezentował barwy VfL Wolfsburg, gdzie zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu, zdobywając mistrzostwo Niemiec. Schalke zajmuje obecnie pierwsze miejsce w 2. Bundeslidze.