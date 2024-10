Duran mógł trafić do giganta. Aston Villa zablokowała transfer

bayern Monachium i Paris Saint-Germain starały się latem o transfer utalentowanego napastnika. Jak przekazał Edu Burgos z dziennika AS ich celem był Jhon Duran z Aston Villi.

Źródło: AS

Źródło: AS

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Aston Villa zablokowała transfer Durana do PSG i Bayernu

Jhon Duran zimą ubiegłego roku został bohaterem niespodziewanego transferu do Premier League. Kolumbijczyk był wtedy piłkarzem Chicago Fire, lecz dobre występy w MLS zaowocowały zainteresowaniem z europejskich klubów. Ostatecznie napastnik wybrał ofertę Aston Villi, która zapłaciła za obiecującego zawodnika ok. 17 milionów euro. Podczas niedawnego okna transferowego The Villans mogli zarobić na reprezentancie Kolumbii solidną kwotę. Zainteresowani transakcją z udziałem 20-latka były czołowe kluby z TOP5 lig w Europie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Eduardo Burgos z dziennika AS przekazał, że Jhon Duran otrzymał latem dwie konkretne propozycje. Ofertę za napastnika przedstawili Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium. Natomiast odpowiedź Aston Villi była jednoznaczna. W klubie uważają, że 20-latek ma potencjał na gracza światowej klasy, dlatego nie chcą słyszeć o jego odejściu. Przede wszystkim fanem piłkarza jest trener Unai Emery.

Warto dodać, że Jhon Duran w pomeczowym wywiadzie po spotkaniu Aston Villa – Bayern otwarcie przyznał, że Bayern Monachium to klub jego marzeń. Napastnik w starciu ze swoim wymarzonym zespołem pojawił się na boisku w 70. minucie, a dziewięć minut później zdobył bramkę, która zapewniła The Villans zwycięstwo i komplet punktów.

Łącznie w bieżącym sezonie Duran ma na swoim koncie 6 bramek w 9 meczach we wszystkich rozgrywkach.