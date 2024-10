Duran nie miał wątpliwości. “To klub moich marzeń”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Duran z “wymarzonym wieczorem”

Bayern Monachium przyjechał do Birmingham jako faworyt, jednak wraca do Niemiec bez ani jednego punktu. Zadbał o to nie tylko kapitalnie interweniujący Emiliano Martinez, ale przede wszystkim Jhon Duran. Reprezentant Kolumbii pojawił się na murawie w 70. minucie, a już dziewięć minut później zdobył decydująca bramkę i zapewnił Aston Villi zwycięstwo.

Po meczu 20-latek został zapytany o swój występ:

– Cieszę się, że mogłem strzelić gola, a tym bardziej w starciu tak wspaniałej drużynie jak Bayern Monachium, który jest klubem moich marzeń. Cieszę się, że jestem zawodnikiem meczu przeciwko takiemu zespołowi. To również było moim marzeniem, powiedział snajper, cytowany przez Noticias Caracol.

Czy w ten sposób Duran wskazał ekipę, w której chciałby kontynuować karierę? Napastnik jest obserwowany przez europejskich gigantów, ale możemy być pewni, że w zimie nie zmieni pracodawcy. Transfer w lecie nie jest wykluczony, ale zanim 20-latek odejdzie z Villa Park, powinien ugruntować swoją pozycję w obecnym klubie.