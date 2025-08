Dumfries zna swoją przyszłość. Wszystko zmieniło się o północy

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Dumfries już jest droższy

Wszystko wskazuje na to, że Denzel Dumfries w tym okienku nie zmieni klubowych barw. 29-latek niemal na pewno pozostanie w Mediolanie do końca sezonu 2025/26. Jeszcze kilkanaście godzin temu chętni mogli pozyskać Holendra za wyjątkowo atrakcyjną kwotę, jednak o północy wszystko się zmieniło.

W kontrakcie obrońcy zawarto klauzulę, która obowiązywała do 1 sierpnia i wynosiła zaledwie 25 milionów euro. Chociaż Dumfries, przynajmniej w teorii, wzbudzał ogromne zainteresowanie, to żaden z klubów nie wpłacił na konto Interu wspomnianej sumy. Teraz za byłego zawodnika PSV Eindhoven będzie trzeba wyłożyć zdecydowanie więcej, co pozwala przypuszczać, iż to skutecznie odstraszy potencjalnych kontrahentów. W tym gronie miała znaleźć się Barcelona, ale Blaugrana nie rozpoczęła oficjalnych rozmów.

Denzel #Dumfries’ release clause (€25M) has expired at midnight: #Inter consider non-transferable the dutch right back. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2025

Dwukrotny finalista Ligi Mistrzów (22/23 i 24/25) jest związany z Interem umową ważną do 30 czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro, jednak Nerazzurri z pewnością nie zaakceptują oferty bliskiej tej kwocie. Promocyjna cena obowiązywała tylko do końca lipca.