Douglas Luiz wraca do Premier League. Zagra w europejskich pucharach

10:32, 15. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Nicolo Schira

Douglas Luiz jest o krok od powrotu do Premier League. Jak informuje Nicolo Schira, 18-krotny reprezentant Brazylii zostanie zawodnikiem Nottingham Forest.

Douglas Luiz
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz znowu w Anglii

Coraz więcej wskazuje na to, że Douglas Luiz po zaledwie jednym sezonie opuści Serie A i wróci na angielskie boiska. W lecie 2024 roku Juventus sprowadził go z Aston Villi – Brazylijczyk kosztował Bianconerich aż 51,5 miliona euro, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie stał się istotną częścią drużyny. Ogromny wpływ na dyspozycję pomocnika miały jego problemy zdrowotne.

Już w trakcie poprzedniego sezonu 27-latek był łączony z szybkim powrotem do Premier League. Nicolo Schira przekonuje, iż Douglas Luiz jest o krok od przeprowadzki do drużyny, która będzie reprezentowała Anglię w europejskich pucharach. Nowym klubem wychowanka Vasco da Gama będzie Nottingham Forest, które zagra w Lidze Europy.

The Tricky Trees oferują byłemu zawodnikowi The Villans kontrakt ważny do 2030 roku. Schira twierdzi, że rozmowy na linii Forest – Juventus przebiegają niezwykle pozytywnie i w ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy spodziewać się finalizacji tego ruchu.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona zainteresowana napastnikiem. Zaskakujące nazwisko na liście życzeń
Diego Simeone
Atletico szykuje transferowy hit. Na radarze gwiazda Juventusu
Pep Guardiola
Manchester City dostał ofertę za gwiazdę. Gigant szybko zdecydował