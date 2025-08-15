Douglas Luiz jest o krok od powrotu do Premier League. Jak informuje Nicolo Schira, 18-krotny reprezentant Brazylii zostanie zawodnikiem Nottingham Forest.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz znowu w Anglii

Coraz więcej wskazuje na to, że Douglas Luiz po zaledwie jednym sezonie opuści Serie A i wróci na angielskie boiska. W lecie 2024 roku Juventus sprowadził go z Aston Villi – Brazylijczyk kosztował Bianconerich aż 51,5 miliona euro, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie stał się istotną częścią drużyny. Ogromny wpływ na dyspozycję pomocnika miały jego problemy zdrowotne.

Już w trakcie poprzedniego sezonu 27-latek był łączony z szybkim powrotem do Premier League. Nicolo Schira przekonuje, iż Douglas Luiz jest o krok od przeprowadzki do drużyny, która będzie reprezentowała Anglię w europejskich pucharach. Nowym klubem wychowanka Vasco da Gama będzie Nottingham Forest, które zagra w Lidze Europy.

The Tricky Trees oferują byłemu zawodnikowi The Villans kontrakt ważny do 2030 roku. Schira twierdzi, że rozmowy na linii Forest – Juventus przebiegają niezwykle pozytywnie i w ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy spodziewać się finalizacji tego ruchu.