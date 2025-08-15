Douglas Luiz dogadał się z nowym klubem. Juventus wybrał następcę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz porozumiał się z Nottingham Forest

Douglas Luiz na początku lipca ubiegłego roku został bohaterem głośnego transferu z Premier League do Serie A. Transakcja odbiła się szerokim echem w świecie sportu, ponieważ Brazylijczyk zmienił klub wraz ze swoją ówczesną partnerką – Alishą Lehmann. Oboje zamienili Aston Villę na Juventus. Niedawno z Turynem pożegnała się Szwajcarka, przechodząc do Como, teraz blisko zmiany klubu jest 27-latek.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Douglas Luiz doszedł do porozumienia ws. kontraktu z Nottingham Forest. Wychodzi więc na to, że po rocznej przerwie ponownie zagra na boiskach Premier League. Do ustalenia pozostała jedynie kwota transferu, a rozmowy pomiędzy klubami nabierają tempa. Niewykluczone, że w najbliższych dniach transakcja zostanie sfinalizowana.

Co ciekawe ceniony dziennikarz zdradził, kogo Juventus chce sprowadzić w miejsce Douglasa. Okazuje się, że Stara Dama liczy, że do zespołu dołączy Matt O’Riley. Reprezentant Danii urodzony w Londynie występuje aktualnie w Brighton & Hove Albion. Do ligi angielskiej trafił latem 2024 roku z Celtiku za ok. 30 milionów euro. W poprzednim sezonie zagrał w 23 meczach, strzelając 2 gole i notując 4 asysty.

Nadchodzące rozgrywki w Serie A Juventus rozpocznie w przyszłym tygodniu. W 1. kolejce ich rywalem przed własną publicznością będzie Parma. Przed przerwą reprezentacyjną zagrają jeszcze na wyjeździe z Genoą.