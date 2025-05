Real Madryt wytypował następcę Courtois. Hitowy transfer na horyzoncie

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Donnarumma może zastąpić Courtois w Realu Madryt

Real Madryt zaczął się poważnie zastanawiać nad pozyskaniem długoterminowego następcy Thibaut Courtois. Belg niebawem skończy 33 lata i przez to stał się tematem dyskusji w biurach na Santiago Bernabeu. Zarząd Los Blancos ma wątpliwości, czy golkiper będzie w stanie zagwarantować drużynie stabilność w nadchodzących sezonach.

Od początku sezonu 2023/2024 Courtois mierzy się z regularnymi problemami zdrowotnymi. Wszystko zaczęło się od pechowego zerwania więzadeł krzyżowych podczas treningu, a następnie bramkarzowi przytrafiło się kilka drobniejszych kontuzji. Ten fakt zaniepokoił Florentino Pereza, bo obecnie Belg nie jest tak stabilnym punktem zespołu, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Okazuje się, że w tej sytuacji Real Madryt zastanawia się nad sprowadzeniem następcy Courtois. Według włoskich mediów kandydatem stał się Gianluigi Donnarumma, któremu w 2026 roku kończy się kontrakt z PSG. Jeśli Włoch nie dojdzie do porozumienia z mistrzami Francji, to będzie dostępny za darmo i to chciałby wykorzystać Florentino Perez. Sternik Królewskich musi być jednak uważny, bo o transfer bramkarza zabiega także Bayern.

To naturalna strategia Realu Madryt w poprzednich latach. Do klubu na zasadzie wolnego transferu trafili David Alaba i Kylian Mbappe, a niebawem kolejnym tego typu nabytkiem ma zostać Trent Alexander-Arnold.