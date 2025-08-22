Donnarumma odrzucony przez klub z Anglii. Poszło o zarobki

22:12, 22. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Laurie Whitwell

Gianluigi Donnarumma szuka nowego miejsca pracy i jest łączony z transferem do Premier League. Jeden z angielskich gigantów zrezygnował z możliwości sprowadzenia Włocha, o czym poinformował Laurie Whitwell.

Gianluigi Donnarumma
Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma nie trafi do giganta z Manchesteru

Gdzie trafi Gianluigi Donnarumma? Paris Saint-Germain zrezygnowało z usług dotychczasowej gwiazdy i mianowało nową jedynkę – podstawowym bramkarzem mistrzów Francji został Lucas Chevalier. Natomiast Woch został zmuszony do poszukiwania nowego klubu. Do gry od razu wkroczyli giganci Premier League i największe ekipy z Serie A.

Wychowanek Milanu raczej nie wróci do ojczyzny. Wszystko wskazuje na to, że 74-krotny reprezentant Italii będzie kontynuował karierę w Anglii. Do tej pory w wyścigu o transfer Donnarummy uczestniczyły takie drużyny, jak Chelsea, Manchester City i Manchester United.

Z walki o Włocha możemy wykluczyć Czerwone Diabły. Laurie Whitwell zdradził, że obie strony nie porozumiały się w kwestii zarobków. Donnarumma miał domagać się zbyt wysokiego wynagrodzenia i Manchester postanowił wycofać się z rywalizacji o sprowadzenie zdobywcy Ligi Mistrzów. Teraz The Red Devils koncentrują się na transferze belgijskiego bramkarza.

