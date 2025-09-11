Donnarumma trafił do Guardioli. „To najlepsze, co może przytrafić się piłkarzowi”

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma zagra u Guardioli. To wielkie wyróżnienie

Gianluigi Donnarumma po latach spędzonych na Parc des Princes przeniósł się do nowego klubu. Była to inicjatywa Paris Saint-Germain, które z niego zwyczajnie zrezygnowało. Przed sezonem do stolicy Francji trafił nowy bramkarz, na którego Luis Enrique od razu postawił. Reprezentant Włoch otrzymał z kolei informację, że powinien szukać szczęścia w nowym otoczeniu.

Media łączyły Donnarummę z wieloma klubami, w tym chociażby tureckimi czy saudyjskimi. On jednak liczył, że będzie kontynuował grę na najwyższym europejskim poziomie. Dość nieoczekiwanie zgłosił się po niego również Manchester City. Klubom udało się porozumieć w sprawie kwoty transferu, która wyniosła 30 milionów euro.

Donnarumma został już zaprezentowany w nowych barwach. Nie może się doczekać swojego debiutanckiego występu. Przekonuje, że gra pod wodzą Pepa Guardioli to spełnienie marzeń i największe osiągnięcie dla jakiegokolwiek piłkarza.

– Bycie trenowanym przez Pepa Guardiola to najlepsze, co może się przytrafić piłkarzowi. On mnie chciał, jestem z tego bardzo dumny. Chcę stworzyć historię w Manchesterze City, zdobyć Ligę Mistrzów i wiele trofeów. To klub, który zawsze mnie fascynował – wyznał nowy zawodnik Manchesteru City.