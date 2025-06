fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Piła zamieni Lechię na Cracovię

Lechia Gdańsk nie zdołała zatrzymać jednego z najlepszych piłkarzy. We wtorek pojawił się komunikat o rozstaniu z Dominikiem Piłą. Wygasająca umowa defensora nie została przedłużona, mimo intensywnych starań ze strony klubu. Do nowego zespołu dołączy w ramach wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Cracovia.

Takie informacje przekazał dziennikarz Mateusz Janiak. Piła jest dogadany z Pasami i ma niebawem podpisać kontrakt. To spore wzmocnienie, mając na uwadze, jak dobrze prawy obrońca radził sobie w sezonie 2024/2025.

Krakowski klub po letniej przerwie będzie poważnie odmieniony. Zwolnionego Dawida Kroczka zastąpił Luka Elsner, który ma imponujące trenerskie CV. Piła będzie natomiast pierwszym nabytkiem w tym okienku transferowym.

❗️Dominik Piła ma jako wolny zawodnik podpisać kontrakt z Cracovią.



Bardzo fajny ruch Pasów, jeden z najlepszych prawych obrońców Ekstraklasy w ostatnim sezonie. — Mateusz Janiak (@eMJot23) June 10, 2025

24-latek w poprzednim sezonie został przeniesiony ze skrzydła na prawą stronę defensywy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Najpierw pomógł Lechii Gdańsk w powrocie do Ekstraklasy, a później również w utrzymaniu. W sezonie 2024/2025 rozegrał w sumie 35 spotkań i raz trafił do siatki. Został uznany jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej lidze. Nie dziwi więc, że gdańszczanie dość długo walczyli o podpis pod nowym kontraktem.