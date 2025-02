Dobry początek Kmeta w Górniku. Wiemy, ile zabrzanie muszą zapłacić za wykupienie Słowaka [NASZ NEWS]

Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Matus Kmet

Wcześniej mógł tylko podawać do Podolskiego na play station

Choć Górnik Zabrze mocno męczył się z Radomiakiem, to ostatecznie zdołał wyrwać trzy punkty, odsyłając gości z niczym. Zabrzanie dwa razt wychodzili na prowadzenie, ale za każdym razem goście zdołali wyrównać. Nie odpowiedzieli dopiero na trzeci cios, zadany przez Lukasa Podolskiego.

Kapitan Górnika wykorzystał świetne podanie Matusa Kmeta, dla którego był to pierwszy mecz w barwach Górnika. Słowak wypatrzył w odpowiednim momencie sunącego na bramkę Podolskiego i posłał kilkudziesięciometrowego “passa”. Chwilę potem bramkarz Radomiaka wyciągął piłkę z siatki. Jak się okazało, to był ostatni gol w tym meczu.

Po meczu Kmet był zadowolony, oczywiście najbardziej ze swojej asysty. Słowak żartował, że wcześniej mógł tylko marzyć o grze z Podolskim, a podawać mu piłkę mógł tylko grając na playstation. Do zdobycia pierwszego punktu w klasyfikacji kanadyjskiej wystarczyły mu 23 minuty gry.

Oglądaj program “Nasz News” (VIDEO)

Wykup w zasięgu Górnika

Tak czy inaczej, kibice Górnika mają nadzieję, że z Kmeta będzie dużo pożytku. Faktem jest, że pobyt w MLS zupełnie mu nie wyszedł, z różnych powodów. Wcześniej jednak wyglądał bardzo dobrze w lidze słowackiej, również pod względem asyst. Fani z Zabrza zaczęli przy okazji dopytywać ile będzie kosztowało wykupienie Kmeta z Minnesoty.



Goal.pl postanowił przyjrzeć się sprawie, bo faktycznie, jeśli to będzie ta wersja Kmeta z ligi słowackiej, to warto będzie go wykupić. Z naszych informacji wynika, że nie powinno to być ponad finansowe siły Górnika. W kuluarach słyszymy, że wykupienie Kmeta to koszt około 350 tysięcy euro.

Czyli, faktycznie, zakładając , że Słowak będzie silnym punktem zespołu to kwota wydaje się całkiem rozsądna. Umowa z Górnikiem wiąże go do 31 grudnia tego roku. Z kolei kontrakt 24-letniego Słowaka z Minnesotą upływa rok później.