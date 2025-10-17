Chelsea rusza po kolejną perełkę. Trop prowadzi do Francji

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Djylian N'Guessan

Djylian N’Guessan przykuł uwagę Chelsea

Chelsea od lat słynie ze znakomitego skautingu, który pozwala londyńskiemu klubowi regularnie sprowadzać na Stamford Bridge największe piłkarskie talenty z całego świata. Efektem tej strategii były w ostatnich latach transfery takich zawodników jak m.in. Estevao, Marc Guiu czy Cole Palmer, którzy szybko stali się ważnymi postaciami w zespole The Blues. Teraz londyńczycy mają na celowniku kolejnego młodego piłkarza, a mianowicie napastnika AS Saint-Etienne, Djyliana N’Guessana, który uchodzi za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia we Francji.

Jak poinformował w piątek tamtejszy dziennik „L’Equipe”, Chelsea bardzo uważnie monitoruje sytuację 17-letniego snajpera. Wysłannicy klubu z Premier League byli obecni na ostatnich mistrzostwach świata U-20, gdzie N’Guessan zaprezentował się z bardzo dobrej strony, wyróżniając się na tle swoich rówieśników. W przypadku zakontraktowania perspektywicznego Francuza, londyńczycy mogliby natychmiast wysłać go na wypożyczenie do swojego partnerskiego klubu – Strasbourga – aby w ten sposób młodzieniec nabrał doświadczenia w Ligue 1.

Warto dodać, iż zainteresowanie Djylianem N’Guessanem wykazują również inne europejskie zespoły – takie jak Inter Mediolan, Udinese Calcio oraz Watford. Mimo to wygląda na to, że Chelsea znajduje się obecnie na pole position w wyścigu o jego podpis. Kontrakt napastnika z AS Saint-Etienne obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Zdolny piłkarz ma już na koncie 8 występów w seniorskiej drużynie, która rywalizuje na poziomie Ligue 2 po tym, jak w poprzedniej kampanii spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej.