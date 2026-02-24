AC Milan zabiega o reprezentanta Belgii. Na stole 30 milionów euro

Diego Moreira przykuł uwagę Milanu
AC Milan zapowiada dużą aktywność podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Włoski gigant rozgląda się za wszechstronnym zawodnikiem, który mógłby zabezpieczyć kilka pozycji w ofensywie. Szkoleniowiec ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na zakontraktowanie piłkarza zdolnego do gry na obu skrzydłach oraz elastycznego pod względem taktycznym. Mediolańczycy chcą wzmocnić rywalizację w ataku i zwiększyć jakość kadry przed kolejnym wymagającym sezonem.
Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Milanu znalazł się Diego Moreira. 21-letni Belg idealnie wpisuje się w profil poszukiwanego zawodnika, ponieważ może występować zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. Dodatkowo odnajduje się w roli pomocnika oraz wahadłowego, co czyni go cenną opcją w różnych ustawieniach. RC Strasbourg ma oczekiwać za swoją gwiazdę 30 milionów euro.
Moreira przywdziewa koszulkę francuskiej drużyny od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Stade de la Meinau z Chelsea za 8,5 miliona euro. Warto podkreślić, że londyńczycy posiadają opcję odkupu piłkarza, co może utrudnić Milanowi negocjacje. W trwającym sezonie dwukrotny reprezentant Belgii rozegrał 32 mecze, zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. Kontrakt zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.