Diaz postawił Barcelonie ultimatum. Wielki transfer zagrożony

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz traci cierpliwość, wyznaczył Barcelonie termin transferu

FC Barcelona latem dokona wzmocnienia i sprowadzi nowego skrzydłowego. Na ten moment w klubie mają dwie opcje. Pierwszym zawodnikiem, o którego zabiega Duma Katalonii jest Luis Diaz. Kolumbijczyk chce zmienić otoczenie i chętnie przeniesie się do La Ligi. Co więcej, niedawno podjął decyzję, że nie przedłuży wygasającego w 2027 roku kontraktu z Liverpoolem.

Problem może stanowić kwota transferu, ponieważ Liverpool wycenia skrzydłowego na nie mniej niż 85 milionów euro. Barcelona ze względu na sytuację finansową nie może pozwolić sobie na taki wydatek. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy klub sprzeda jednego z zawodników za dużą kwotę. Najnowsze wieści sugerują, że Diaz powoli traci cierpliwość.

Zainteresowanie mistrza Hiszpanii jak na razie nie przerodziło się na nic konkretnego. Z informacji El Nacional wynika, że Luis Diaz chce dołączyć do Barcelony, ale nie będzie czekał w nieskończoność na ruch z ich strony. Okazuje się, że 28-latek postawił im ultimatum. Jeśli do końca lipca nie pojawi się konkretna oferta, to do transferu w nadchodzące lato nie dojdzie na pewno.

Oprócz gracza Liverpoolu w gronie zawodników, którymi interesuje się Barcelona jest także Marcus Rashford. Natomiast jeśli nie uda się pozyskać żadnego z nich, to Duma Katalonii przygotowała plan alternatywny. Według dziennika Sport kataloński zespół może wtedy ruszyć po Kingsleya Comana lub Gabriela Martinelliego.