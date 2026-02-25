Real Madryt rusza po zawodnika PSG. Zastąpiłby Viniciusa Juniora

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Desire Doue przymierzany do Realu Madryt

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, mimo trwających negocjacji. Strony od jakiegoś czasu prowadzą rozmowy w sprawie nowej umowy, ponieważ obecne porozumienie wygasa 30 czerwca 2027 roku. Jeśli brazylijski skrzydłowy nie złoży podpisu pod odświeżonym kontraktem, to klub ze stolicy Hiszpanii będzie gotowy wysłuchać za niego ofert. Włodarze Królewskich nie chcą zostać postawieni pod ścianą, dlatego już teraz analizują rynek i rozglądają się za potencjalnym następcą swojej gwiazdy.

Jak poinformował w środowy poranek kataloński serwis „ElNacional.cat”, na radarze madrytczyków znalazł się Desire Doue. 20-letni skrzydłowy, prywatnie blisko związany z Kylianem Mbappe oraz Eduardo Camavingą, mógłby w przyszłości wejść w buty Viniciusa.

Transfer pięciokrotnego reprezentanta Francji nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia, ponieważ Paris Saint-Germain nie zamierza sprzedawać jednego ze swoich najbardziej obiecujących zawodników, a tym bardziej Realowi Madryt, z którym ma bardzo złe relacje.

Doue może występować na obu skrzydłach, co bez wątpienia jest jego ogromnym atutem. Atakujący od sierpnia 2024 roku reprezentuje barwy PSG, dokąd trafił za 50 milionów euro ze swojego macierzystego zespołu – Stade Rennes. W trwającej kampanii rozegrał 24 mecze, zdobył 9 bramek i zaliczył 5 asyst. Kontrakt piłkarza z paryskim klubem obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkowa zawodnika jest szacowana na około 90 milionów euro.