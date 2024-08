Denzel Dumfries nie ma zamiaru przedłużać umowy z Interem Mediolan. Niewykluczone, że holenderski wahadłowy jeszcze tego lata opuści włoski klub - donosi serwis The Athletic.

Źródło: The Athletic

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Dumfries nie ma zamiaru przedłużać umowy z Interem

Umowa Denzela Dumfriesa z Interem Mediolan obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia przyszłość prawego wahadłowego pod dużym znakiem zapytania. Najnowsze informacje w sprawie 28-letniego obrońcy ujawnił portal “The Athletic”. Według wspomnianego serwisu 58-krotny reprezentant Holandii jeszcze tego lata może rozstać się zespołem popularnych Nerazzurrich.

Zawodnik odmawia bowiem rozpoczęcia rozmów na temat przedłużenia kontraktu, gdyż nie wyklucza zmiany otoczenia. Piłkarz poinformował już włodarzy włoskiego klubu, że na pewno nie podejmie żadnych negocjacji do czasu zamknięcia okienka transferowego. Dla Interu Mediolan to może być ostatni moment na spieniężenie Denzela Dumfriesa, który za rok byłby do wzięcia za darmo.

Boczny defensor od dawna jest obserwowany przez Manchester United. Sam zawodnik uważa potencjalny transfer na Old Trafford jako atrakcyjną opcję. Czerwone Diabły najprawdopodobniej będą zmuszone, żeby wzmocnić prawą obronę, ponieważ coraz bliżej przenosin do West Hamu United jest Aaron Wan-Bissaka. Co ciekawe, sytuację 26-latka monitoruje również właśnie Inter Mediolan.

Denzel Dumfries w barwach drużyny Nerazzurrich rozegrał łącznie 132 spotkania, zdobył 11 bramek i zaliczył 20 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 24 miliony euro.