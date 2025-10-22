Dembele wyjaśnił, co dalej. Do tego czasu zostanie w PSG

Ousmane Dembele ukrócił spekulacje na temat transferu. Gwiazdor przyznał, że jest szczęśliwy w PSG i nigdzie się nie wybiera. Opowiedział o tym po meczu Ligi Mistrzów.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele szczęśliwy w PSG. Zamierza kontynuować przygodę

Ousmane Dembele w 2023 roku podjął decyzję o szokującym transferze do Paris Saint-Germain. Na przestrzeni kilku lat w Barcelonie nie spełnił pokładanych w nim nadziei, choć pod koniec zaczął prezentować bardzo wysoki poziom. Wówczas wybrał przeprowadzkę na Parc des Princes, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Pod wodzą Luisa Enrique Francuz przebudził się na dobre, a miniony sezon zwieńczył triumfem w plebiscycie Złotej Piłki.

Dembele kontynuuje świetną grę, gdyż w tej kampanii zanotował już pięć bramek oraz trzy asysty. Trafił do siatki we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen. Po jego zakończeniu wypowiedział się na temat swojej przyszłości w stolicy Francji. W mediach pojawiły się niedawno sugestie, że może zdecydować się na zmianę drużyny, a wszystko to za sprawą braku podwyżki. Po zdobyciu Złotej Piłki miał oczekiwać nowego kontraktu i lepszego wynagrodzenia, do czego klub nie jest przekonany.

Skrzydłowy twierdzi, że wcale nie ma takiego tematu. Jest szczęśliwy w PSG i nie planuje przeprowadzki.

– Dopóki będę czuł głód sukcesu, pozostanę w Paris Saint-Germain. Jestem szczęśliwy, że setny mecz w tym klubie przypieczętowałem zdobytym golem. Mam nadzieję, że podtrzymam ten impet – wytłumaczył Dembele.

Umowa Francuza obowiązuje do 2028 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia najnowszego zdobywcę Złotej Piłki na 100 milionów euro.