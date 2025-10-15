Dembele chce tego po zdobyciu Złotej Piłki. PSG ma kłopot!

fot. Abaca Press Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele ma wielkie wymagania. PSG się waha

Paris Saint-Germain w minionym sezonie wreszcie zrealizowało cel, o który zabiegało od wielu lat. Ekipa Luisa Enrique znakomicie przygotowała się do rozgrywek Ligi Mistrzów i zaliczyła zasłużony triumf, rozbijając w finale Inter Mediolan aż 5-0. Zdominowała również krajowe podwórko, więc bardzo prawdopodobna wydawała się nagroda indywidualna dla jednego z jej piłkarzy. Faworytem stał się Ousmane Dembele, który faktycznie został uznany najlepszym piłkarzem świata i sięgnął po Złotą Piłkę. Za jego plecami uplasował się Lamine Yamal, natomiast różnica w punktacji była olbrzymia.

Francuski gwiazdor uznał, że jego sukces musi mieć odzwierciedlenie w zarobkach, a dokładniej solidnej podwyżce. Jego agent nawiązał już w tym temacie kontakt z przedstawicielami PSG. Choć umowa Dembele obowiązuje do 2028 roku, już teraz domaga się jej przedłużenia, a także lepszego wynagrodzenia. Na ten moment zarabia 18 mln euro brutto rocznie.

Dembele twierdzi, że triumf w Lidze Mistrzów jest w głównej mierze jego zasługą. Paryżanie oczywiście doceniają jego olbrzymi wkład, choć twierdzą, że za wyniki odpowiadał przede wszystkim Enrique, który stworzył zgrany i jakościowy zespół.

W Paryżu trwa narada, która przesądzi o przyszłości Dembele. „L’Equipe” ujawnia, że nie ma przekonania, czy gwiazdor faktycznie zasługuje na wyższy kontrakt.