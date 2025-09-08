Dele Alli dostał trzy oferty. Kiedyś uchodził za wielki talent

Dele Alli kilka dni temu rozstał się za porozumieniem stron z Como 1907. Jak podaje dziennik Daily Mail, ofensywny pomocnik może wylądować w Championship. Jego sytuację monitorują bowiem Birmingham City, Wrexham AFC i West Bromwich Albion.

Kluby z Championship zabiegają o Dele Alliego

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Dele Alli na stałe zadomowi się w czołówce najlepszych piłkarzy świata. Początek ofensywnego pomocnika w Tottenhamie Hotspur był imponujący – błyskawicznie odnalazł się w Premier League, zachwycając swoją techniką. Z czasem jednak rozwój tego zawodnika został wstrzymany przez poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo 29-letni Anglik zmagał się z depresją, bezsennością oraz uzależnieniem od leków nasennych, co sprawiło, że jego kariera znacząco wyhamowała.

Dele Alli po odejściu z ekipy Kogutów zaliczył krótkie epizody w Evertonie, Besiktasie Stambuł oraz Como 1907. Włoski klub pozyskał go w styczniu tego roku, aczkolwiek przygoda 29-latka z Serie A zakończyła się bardzo szybko. Zawodnik nie zdołał przekonać do siebie Cesca Fabregasa i rozegrał zaledwie jedno spotkanie w barwach zespołu Larianich. Zaledwie kilka dni temu obie strony dogadały się w sprawie rozwiązania kontraktu, co oznacza, że były reprezentant Anglii po raz kolejny znalazł się na zakręcie swojej kariery.

Mimo trudności Dele Alli nie zamierza kończyć przygody z futbolem i już wkrótce może wrócić na Wyspy Brytyjskie. Jak informuje gazeta „Daily Mail”, 29-latek otrzymał oferty od trzech klubów z Championship – Birmingham City, Wrexham AFC oraz West Bromwich Albion. Każdy z tych zespołów ma plan, jak przywrócić na właściwe tory piłkarza, który niegdyś był jednym z najbardziej obiecujących zawodników w Anglii. Ofensywny pomocnik jest wolnym agentem, więc może podpisać kontrakt nawet po zamknięciu okienka transferowego. To atrakcyjna opcja dla drużyn, która chcą wzmocnić skład w trakcie sezonu.