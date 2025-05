De Bruyne żegna Premier League. Czas na nowe rozdanie w Serie A?

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Napoli rusza po Kevina De Bruyne. „Do tańca trzeba dwojga”

SSC Napoli po tym, jak pokonało w piątek Cagliari Calcio (2:0), może celebrować radość po wygraniu czwartego w historii mistrzostwo Włoch. Tymczasem klub już pracuje nad transferami przed kolejnym z celów. Jednym z celów jest reprezentant Belgii. Na ten temat głos zabrał prezydent klubu w rozmowie z Il Mattino. Wiadomo, że został poruszony wątek Kevina De Brune.

– Mamy zamiar zakontraktować tego zawodnika, ale do tańca trzeba dwojga – rzekł wprost Aurelio De Lauerntiis.

De Bruyne zakończył już swoją przygodę z Manchesterem City, nie przedłużając umowy z klubem z Etihad Stadium. Według medialnych przekazów przesądzone jest, że Bel nie będzie kontynuował kariery w Premier League. Tymczasem jednym z kandydatów na pozyskanie gracza jest właśnie Napoli.

De Bruyne to 33-latek, który trafił do Man City w sierpniu 2015 roku, kosztując wówczas 76 milionów euro. Zawodnik dołączył do angielskiej ekipy z Wolfsburga. W trakcie pobytu w Man City wygrał sześć razy mistrzostwo Anglii i raz triumfował w Lidze Mistrzów.

Ogólnie piłkarz wyceniany dzisiaj na 27 milionów euro wystąpił w Man City łącznie w 422 spotkaniach. Zdobył w nich 108 bramek i zaliczył też 177 asyst. Z kolei tylko w sezonie 2024/2025 zagrał w 40 meczach, strzelając sześć goli. Ponadto zanotował osiem kluczowych podań.

