De Bruyne i Tonali na liście życzeń włoskiego giganta

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Juventus szykuje się do kolejnej rewolucji w środku pola

Juventus zamierza latem wzmocnić środek pola, skupiając uwagę na takich nazwiskach jak Sandro Tonali i Kevin De Bruyne. Sprowadzenie Tonalego, byłego gracza Milanu, jest priorytetem Starej Damy już od zimowego okna transferowego, choć finalizacja rozmów nie będzie łatwa z uwagi na wysoką cenę i zainteresowanie innych klubów Premier League. W przypadku De Bruyne, Bianconeri zasięgnęli informacji na temat dostępności Belga, lecz to Napoli obecnie jest najbliżej sprowadzenia gwiazdora.

Niezależnie od tego, jak zakończą się te starania, Juventus jasno pokazuje, że zamierza przeprowadzić zdecydowane ruchy w środku pola. Każde nowe wzmocnienie oznacza również konieczność przeanalizowania przyszłości obecnych pomocników. Wśród pewniaków do pozostania na kolejny sezon wymienia się Khephrena Thurama, Manuela Locatellego i Westona McKenniego. Szczególnie bliski podpisania nowego kontraktu jest Amerykanin, a pozostali mają ważne umowy do 2028 i 2029 roku.

Teun Koopmeiners, który nie spełnił oczekiwań w minionych rozgrywkach, otrzyma od Juventusu jeszcze jedną szansę na rehabilitację. Klub nie zamierza rozważać jego sprzedaży po zaledwie roku, by uniknąć dużych strat finansowych związanych z transferem z Atalanty.

W innej sytuacji znajduje się Douglas Luiz. Brazylijczyk nie przebił się do składu, a szkoleniowcy nie widzą dla niego miejsca w systemie gry. Juventus liczy, że uda się go sprzedać do Premier League za kwotę pozwalającą ograniczyć straty finansowe do minimum.

Osobny rozdział stanowią pomocnicy wypożyczeni do innych klubów. Nicolo Rovella jest już niemal piłkarzem Lazio, Nicolo Fagioli może na stałe trafić do Fiorentiny, a Hans Nicolussi Caviglia dołączy do Venezii. Fabio Miretti wraca z wypożyczenia do Genoi, a Arthur Melo kończy pobyt w Gironie i ponownie pojawi się w Turynie, by podjąć decyzję o dalszej przyszłości.