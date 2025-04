De Bruyne i Gundogan znowu razem? Mogą zagrać w drużynie z Polakiem

Ilkay Gundogan może pójść śladem Kevina De Bruyne i także opuścić Manchester City. Obie gwiazdy łączone są przez serwis Fanatik z przeprowadzką do Galatasaray. Aktualnie w tureckim klubie gra Przemysław Frankowski.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan i Kevin De Bruyne

Gundogan i De Bruyne na radarze Galatasaray

Galatasaray latem ubiegłego roku przeprowadził zaskakujące transfery na czele wypożyczeniem Victora Osimhena. Powtórkę zrobili w styczniu, gdy do Stambułu przeniósł się m.in. Alvaro Morata. Okazuje się, że ambitne plany transferowe mają także na nadchodzące lato.

W kręgu zainteresowań znalazły się dwie gwiazdy Manchesteru City, które latem pożegnają się z klubem. Pierwszy z nich to Kevin De Bruyne. Belg niedawno ogłosił, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. W związku, z czym opuści drużynę po dziesięciu latach. Drugim piłkarzem jest Ilkay Gundogan, który również ma ważną umowę do końca sezon, a wszystko wskazuje na to, że “Obywatele” nie zamierzają oferować mu dłuższego pobytu na Etihad Stadium.

Podpisanie kontraktu z Gundoganem i De Bruyne nie będzie łatwym zadaniem. Obaj piłkarze będą mogli przebierać w ofertach ze względu na swoją klasę. Już teraz media informują, że do złożenia ofert przygotowują się drużyny z Arabii Saudyjskiej, MLS czy topowe kluby w Europie. Dursun Ozbek, czyli prezydent Galatasaray nie zamierza się jednak poddawać i przy wsparciu sponsorów planuje pozyskać obu zawodników. W najbliższych dniach ma mieć miejsce pierwszy kontakt z agentami środkowych pomocników.

W tureckiej SuperLig sprawa mistrzostwa kraju wciąż jest otwarta. W końcówce sezonu o tytuł walczy Galatasaray i Fenerbahce. Po 28. kolejkach 1. miejsce z przewagą trzech punktów zajmuje drużyna, w której od stycznia gra reprezentant Polski – Przemysław Frankowski.