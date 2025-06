UMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne dał zielone światło na transfer do Napoli

Kevin De Bruyne niebawem rozpocznie nowy rozdział swojej bogatej kariery. Transfer 33-letniego pomocnika do Napoli jest już praktycznie przesądzony. Jak donosi Fabrizio Romano, Belg ma udać się do Włoch jeszcze w tym tygodniu, aby sfinalizować przenosiny.

De Bruyne pędził dekadę w Manchesterze City, zdobywając sześć tytułów Premier League, dwukrotnie Puchar Anglii, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata. Teraz gwiazdor dołączy do drużyny mistrzów Włoch na zasadzie wolnego transferu. Jego bieżący kontrakt z angielskim klubem wygasa pod koniec czerwca.

Początkowo oczekiwano, że transfer zostanie dopięty na początku czerwca, jednak De Bruyne zdecydował się odłożyć finalizację do zakończenia meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Pomocnik wystąpił w obu czerwcowych spotkaniach Belgii, a w starciu z Walią (4:3) zdobył zwycięską bramkę w 88. minucie. Teraz piłkarz jest gotowy, by dopełnić wszelkich formalności.

Według doniesień zawodnik zgodził się na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Testy medyczne mają się odbyć już niebawem i raczej nie dojdzie do żadnego nagłego zwrotu akcji w tej sprawie.