Syn Paolo Maldiniego zmienił drużynę wewnątrz Serie A

Daniel Maldini zamienił Atalantę Bergamo na Lazio Rzym. Transakcja odbyła się w formie wypożyczenia z późniejszym obowiązkiem wykupu po spełnieniu warunków.

Luca Rossini/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Daniel Maldini

Oficjalnie: Daniel Maldini przeszedł do Lazio Rzym

Lazio Rzym poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Daniela Maldiniego z Atalanty Bergamo. 24-letni pomocnik ma wzmocnić rywalizację w środku pola i ofensywie zespołu ze Stadio Olimpico. Piłkarz związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku, choć po zakończeniu sezonu strony najpewniej podpiszą długoterminowy kontrakt.

Klub ze stolicy Włoch zobowiązał się bowiem do wykupu zawodnika po spełnieniu określonych warunków zapisanych w umowie. Nie ujawniono, o jakie konkretnie zapisy chodzi, aczkolwiek według mediów są one łatwe do osiągnięcia. Łączny koszt całej transakcji ma wynieść około 15 milionów euro. Tym samym syn legendarnego Paolo Maldiniego po raz kolejny zmienia barwy klubowe, pozostając jednak na boiskach Serie A.

Ofensywny pomocnik jest oczywiście wychowankiem Milanu, gdzie przez lata z powodzeniem występował jego słynny ojciec. Następnie Daniel Maldini reprezentował barwy Spezii Calcio, Empoli, Monzy oraz Atalanty Bergamo. W trwającej kampanii pojawił się na boisku w 11 spotkaniach i zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia sześciokrotnego reprezentanta Włoch na kwotę w granicach 8 milionów euro.