Bayern przygotowuje ofertę za gwiazdę Barcelony

Dani Olmo może trafić do Bayernu Monachium

Dotychczasowy pobyt Daniego Olmo w Barcelonie trudno uznać za w pełni udany. Choć kibice drużyny z Camp Nou liczyli, że 27-letni pomocnik stanie się jednym z liderów zespołu Blaugrany, to częste kontuzje uniemożliwiają mu odegranie ważniejszej roli w ekipie Hansiego Flicka. Hiszpan często wypada z gry na wiele tygodni, a kiedy już wraca na boisko, miewa problemy z utrzymaniem równej formy. Potrafi rozegrać spotkanie na najwyższym poziomie, by w kolejnym meczu być zupełnie niewidocznym. Z tego względu coraz częściej pojawiają się głosy, iż przyszłość Olmo w Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Niewykluczone, że ofensywny pomocnik ponownie sprawdzi się w Bundeslidze. Jak poinformował portal „Fichajes.net”, sytuację 27-latka uważnie monitoruje bowiem Bayern Monachium. Bawarski gigant interesował się reprezentantem Hiszpanii już wcześniej, jeszcze zanim ten trafił do Barcelony. Szkoleniowiec ekipy Die Roten – Vincent Kompany – ma wysoko cenić wszechstronność Olmo, który potrafi grać zarówno w środku pola, jak i na skrzydle. To sprawia, iż były zawodnik RB Lipsk znowu znalazł się na liście kandydatów do wzmocnienia składu drużyny, która wygrała mistrzostwo Niemiec w sezonie 2024/2025.

Coraz więcej wskazuje więc na to, że Bayern może złożyć Barcelonie konkretną ofertę już w jednym z najbliższych okienek transferowych. Władze mistrzów Hiszpanii na pewno rozważą atrakcyjną propozycję, biorąc pod uwagę zarówno obecną dyspozycję piłkarza, jak i jego problemy zdrowotne. Dani Olmo, mimo kilku wad, ma spore doświadczenie oraz imponujący dorobek – w seniorskiej piłce rozegrał łącznie 357 spotkań, zdobył 80 bramek i zaliczył 72 asysty. W tym momencie kariera ofensywnego pomocnika stoi na rozdrożu, a najbliższe miesiące mogą przesądzić o tym, czy zostanie na Camp Nou, czy też wróci do Bundesligi, aby spróbować sił w barwach wyżej wspomnianego Bayernu Monachium.